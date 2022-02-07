Hindistan'da 7 ordu görevlisinin üzerine çığ düştü
Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Arunaçal Pradeş eyaletinde 7 ordu görevlisinin üzerine çığ düştüğü bildirildi.
NDTV’nin haberine göre, Tezpur Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Yarbay Harsh Wardhan Pande, çığ altında kalan 7 ordu görevlisinin devriye ekibinin parçası olduğunu açıkladı.
Pande, bölgenin son birkaç gündür yoğun kar yağışına ve sert hava koşullarına maruz kaldığını belirtti.
Çığ altında kalan görevlileri bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
PTI haber ajansının yer verdiği haberde, Arunaçal Pradeş'in Batı Kameng bölgesindeki Rupa kasabasında 20 yıl sonra kar yağışı görüldü.
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