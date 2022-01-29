Doğu Anadolu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı

29 Ocak 2022 Cumartesi, 11:19

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, Hakkari'de akşam, Muş ve Bitlis'te gece saatlerine kadar aralıklarla karlı olacak. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ile batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 3, Bitlis'te 2 ve Muş'ta 1 derece olması bekleniyor.



Bölgede, buzlanma, don, sis ve pus ile eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.