Hindistan'da başörtülü öğrencilerin okula alınmaması üzerine başlayan gerilim büyüyor, bir eyalette okullar tatil edildi
Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki bir devlet okulunda altı lise öğrencisinin başörtülü oldukları için derslere alınmamasına yönelik tepkiler büyüyor. Malala Yusufzay da, Twitter mesajında Karnataka eyaletindeki bir devlet okulunda altı lise öğrencisinin başörtülü oldukları için derslere alınmamasını "dehşet verici'' diye tanımladı ve "Açık ya da kapalı giyinmeleri üzerinden kadınların nesneleştirilmesi devam ediyor" dedi.
Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzay, Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki bir devlet okulunda altı lise öğrencisinin başörtülü oldukları için derslere alınmamasına sert tepki gösterdi.
Yusufzay, Twitter mesajında okulun yasağını "dehşet verici'' diye tanımladı ve "Açık ya da kapalı giyinmeleri üzerinden kadınların nesneleştirilmesi devam ediyor" dedi.
2012'de; 15 yaşındayken Pakistan'da kız çocuklarının eğitim hakkını savunan yazıları nedeniyle Taliban'ın saldırısına uğrayan ve ölümden dönen Malala Yusufzay, Hindistan liderlerine "Müslüman kadınları marjinalleştirmekten vazgeçmeleri" çağrısında bulundu.
"ANAYASAYA AYKIRI"
Altı öğrenci eyalette haftalardır başörtüsüyle derslere alınmamalarını protesto ediyor.
Yasak eyalette gerginliğe neden olurken yer yer çatışmaların çıktığı haber veriliyor.
Çatışmalar nedeniyle eyalette okullar üç günlüğüne kapandı ve konu Yüksek Mahkeme'ye taşındı.
Öğrencilerden biri tarafından Yüksek Mahkeme'ye yapılan başvuruda başörtüsünün anayasayla güvence altına alınan dini özgürlüklerin bir parçası olduğu belirtildi.
Eyaletteki başka okullarda da benzer bir gerginliğin yaşandığı belirtiliyor.
Geçen hafta okul kapılarının bir grup kız öğrencinin üzerine kapatıldığı bir video öfkeye neden olmuştu.
Hindu milliyetçiler ise yasağa destek veriyor.
Yerel medyaya göre eyalette dün Müslümanlarla Hindular arasında çıkan çatışmalarda yaralananlar oldu.
Eyalet Başbakanı Basavaraj Bommai okulların kapatılması kararını açıklarken öğrenciler, öğretmenler ve okul yönetimlerine itidal çağrısında bulundu.
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