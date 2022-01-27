Hindistan’da protestocular treni ateşe verdi
Hindistan’da demir yolları işe alım kurumu tarafından yapılan sınavları protesto eden göstericiler bir yolcu trenini ateşe verdi.
Hindistan’ın Bihar eyaletindeki Gaya kentinde, göstericiler demir yolları işe alım kurumu tarafından yapılan sınavın 2 aşamalı olmasını protesto etti.
Sınavla ilgili 2019’da yayınlanan bildiride yalnızca bir sınav yapılacağına dair bilgilerin yer aldığını belirten göstericiler, ikinci sınavın haksızlık olduğunu savundu. Ancak Demiryolları Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bildiride 2 sınav yapılacağının açıkça belirtildiği ifade edildi.
Pazartesi gününden bu yana devam eden gösteriler şiddet olaylarına dönüştü. Eyaletteki tren istasyonlarında hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler tren raylarına oturarak seferlerin durmasına neden oldu. Öfkeli göstericiler daha sonra eyaletteki bir treni ateşe verdi. Göstericilere müdahale eden polis kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı.
Hükümet protestoların ardından sınavları askıya alarak şikayetleri değerlendirmek üzere bir komite kurulduğunu açıkladı.
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