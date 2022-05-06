Hindistan'da bir çocuk toplu tecavüz şikayetiyle gittiği karakolda tecavüze uğradı
Hindistan'da dört erkek tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilen 13 yaşındaki kız çocuğunun, yardım istemeye gittiği karakolda bir polis memuru tarafından tekrar istismar edildiği iddia edildi.
CNN’de yer alan habere göre, Uttar Pradesh eyaletinde yetkililer polis memurunun iddia edilen olayla ilgili tutuklandığını doğruladı.
Muhalefetteki Kongre Partisi üyesi Priyanka Gandhi Vadra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Polis karakolları kadınlar için güvenli değilse, o zaman nereye şikayet edecekler" ifadesini kullandı.
Eyaletin Lalitpur semtindeki bir polis karakolunda meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Polis olay sırasında karakolda bulunan bütün memurların kınandığını ve soruşturmada suçlu bulunanların haklarında işlem yapılacağını bildirdi.
Lalitpur polisi, mağdur kız çocuğunun ülkedeki Dalit topluluğu mensubu olduğunu belirterek, suçlanan polis memurunun da Dalit topluluğundan olduğunu söyledi.
Bu ay içinde ayrıca küçük bir çocuğu Madhya Pradesh eyaletine kaçırarak cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla dört kişi tutuklandı. Polis, olayla ilgili olarak bir kadının gözaltına alındığını bildirdi.
Hindistan'da 2020'de reşit olmayanlara yönelik 28 binden fazla cinsel saldırı vakası rapor edilse de aktivistler gerçek rakamın çok daha yüksek olduğuna inanıyor.
Video Haberler
- Çocuklarda gizemli virüs telaşı
- Hırsızlık yapanları market sahibi yakaladı
- İzmir'deki yangının gizemi 8,5 yıl sonra çözüldü
- Niğdeli köylü: 'Uzay çağında yaşıyoruz biz'
- 67 saat sonra bulunmuştu, yoğun bakımdan çıktı
- Pazarcı esnafı: Yerli halkımızın 1 kilo alma durumu yok
- Eğlence mekanı çıkışı havaya ateş açan polise gözaltı
- 2 buçuk gün sonra denizde bulundu!
- 10 dakikalık dolu ve yağmur hayatı felç etti
- Driftte saçı yanan belediye başkanı: 'Nazara geldik'
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarih verildi: Otoyollarda hız sınırı artırılıyor
- Ümit Özdağ'dan, Soylu'ya yeni bir çıkış daha
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- Asiye'yi öldüren saldırgan yakalandı
- Enflasyon yüzde 70'e dayandı
- Ulusoy'dan 'enflasyon' verilerine ilk yorum
- 'Bu nasıl bir saçmalıktır?'
- Sinan Oğan da bakanlık önüne gitmekten vazgeçti
- Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
- Enflasyon yüzde 150'nin üzerinde