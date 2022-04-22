Cinsel istismardan 26 yıl hapis cezası alan Vedat Tarhan tahliye edilmiş
Tekirdağ'da üç yıl önce intihar eden Emre Yıldır'a 9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 26 yıl hapis cezası alan akrabası Vedat Tarhan’ın tahliye edildiği ortaya çıktı.
Hürriyet'te yer alan habere göre; mahkemenin 26 yıl hapis cezası kararına sanık avukatları itiraz etti. İtiraz incelemesini İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi ele aldı. İtiraz incelemesini geçen yıl mart ayında tamamlayan Daire, yerel mahkeme kararının yerinde olduğunu hükmetti.
Karar bu kez, yapılan itiraz sonrası Yargıtay’a taşındı. Dosya Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin önüne geldi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa Yıldız, 10 Ağustos 2021’de Daire’ye gönderdiği yazıda, sanık avukatlarının temyiz talebinin reddi, İstinaf Mahkemesi kararının da onanması yönünde görüş bildirdi. Ancak dosyaya bakan Daire, İstinaf Mahkemesi’nin kararını bozarak Tarhan’ın tahliye edilmesine karar verdi. 8 Mart 2022’de tahliye yazısı Tarhan’ın tutuklu bulunduğu Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi ve Tarhan tahliye edildi.
"TÜYLER ÜRPERTEN BİR KARAR"
Yıldır ailesinin avukatı Merve Uçanok, bozma ile birlikte Vedat Tarhan’a tahliye kararı verilmesini “Tüyler ürperten bir karar” sözleri ile yorumlayarak “Emre Yıldır, çocuk yaştan itibaren yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak intihar etti. Yerel mahkeme yerinde bir karar vermişti. Bu karar istinaf aşamasından da geçti. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı da ‘onama’ talepli bir tebliğname hazırladı. Her şey yolunda gidiyor derken bir de duyduk ki sanık tahliye olmuş. Hemen Daire ile temasa geçtik. Bozma kararı henüz sisteme yüklenmemiş. Ancak cezaevine giden yazıyı aldık” dedi.
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