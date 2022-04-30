4 kişi 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 14 yaşındaki çocuğun fuhşa sürüklendiği ve cinsel istismara uğradığı iddiasıyla 4 kişi tutuklandı.

DHA
30 Nisan 2022 Cumartesi, 11:30
4 kişi 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı
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Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar ve çocuğun fuhşa sürüklenmesi suçlarından E.Ö., H.D., O.Ç., A.Ç., R.G. ve V.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö., H.D., O.Ç. ve A.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, R.G. ve V.S. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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