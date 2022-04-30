4 kişi 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 14 yaşındaki çocuğun fuhşa sürüklendiği ve cinsel istismara uğradığı iddiasıyla 4 kişi tutuklandı.
Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar ve çocuğun fuhşa sürüklenmesi suçlarından E.Ö., H.D., O.Ç., A.Ç., R.G. ve V.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö., H.D., O.Ç. ve A.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, R.G. ve V.S. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Yangında mahsur kalanları minibüsle kurtardılar
- Öğrencilerden sert tepki!
- Dere kenarındaki cesedin sırrı çözüldü!
- Başkent'te bayram öncesi 'gıda' denetimi
- İstanbul'da park halindeki minibüs alev aldı
- Bursa'da bir ölü yunus daha karaya vurdu
- Kazada ölen pilot, kız arkadaşına evlenme teklifi etmiş
- Bağcılar’da korkutan yangın
- Tuzla'da bir fabrikada patlama meydana geldi
- Eski muhtar, devrilen traktörün altında kaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Özkan Uğur'dan üzen haber
- Tuzla'da fabrikada şiddetli patlama
- 'Arınç da ikna olmuş' deyip paylaştı
- Bayram öncesi benzine büyük zam!
- 'Kimse kendisini kolluk ve yargı yerine koyamaz'
- Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili dikkat çeken paylaşım
- Köy kahvesinde 'fişleme'li GBT
- 'Evren darbesinde bile yaşanmayan sonuçla karşılaşırız'
- CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan serbest bırakıldı
- Cumhuriyet savcısı Özlem Salkım davasında yeni gelişme