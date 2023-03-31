Hindistan'da bir tapınağın zemini çöktü

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 10:58

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 10:59

Hindistan'ın orta kesiminde yer alan Madhya Pradesh eyaletinde bir tapınağın zemininin çöktüğü bildirildi.

Tapınakta bulunan insanlar, tapınağın zemininin çökmesi sırasında 12 m derinliğindeki kuyuya düştü.

Olay, Perşembe günü Hindu festivali Ram Navami vesilesiyle Beleshwar Mahadev Jhulelal tapınağında düzenlenen bir tören sırasında meydana geldi.

BBC'nin aktardığına göre Indore şehrinde meydana gelen kazada 14 kişi kurtarılırken, 35 kişi de hayatını kaybetti.

Başbakan Narendra Modi "yaşanan talihsizlikten son derece üzüntü duyduğunu" söyledi.

Üst düzey yetkili, 18 kişinin kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığını ve şu ana kadar iki kişinin taburcu edildiğini söyledi. Yetkili, kayıp kişiyi bulmak için arama çalışmalarının halen devam ettiğini belirtti.

Başbakan Shivraj Singh Chouhan, ölenlerin yakınlarına 500 bin rupi (6 bin dolar) ve yaralılara 50 bin rupi tazminat ödeneceğini açıkladı.