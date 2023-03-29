Hindistan: Çin ile her türlü senaryoya hazırlıklıyız

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 12:26

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 12:28

Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı Manoj Pande, Yeni Delhi'de katıldığı bir düşünce kuruluşunun etkinliğinde Çin ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Çin'i, ABD'yi dünyanın önde gelen süper gücü olmaktan çıkarmak için çok yönlü bir stratejiye sahip "totaliter bir devlet" olarak tanımlayan Manoj Pande, Pekin'in yıllar içinde "kuvvet seferberliği için önemli kapasiteler" biriktirdiğini ve Fiili Kontrol Hattı (LAC) boyunca hava alanları ve kışlalar da dahil olmak üzere altyapıyı işletmeye devam ettiğini söyledi.

Pande, "Hazırlığımız daha yüksek bir seviyede olmaya devam ediyor ve birlikler, iddialarımızın kutsallığını sağlarken Çin ordusu ile sağlam, kararlı ve ölçülü bir şekilde ilgilenmeye devam ediyor" dedi.

Pande, sınır yönetimi protokollerinin Çin'in "LAC boyunca yaptığı ihlallerle" ihlal edildiğini belirterek, "Bence operasyonel ortamımızın en önemli yönü, huzursuz ve ihtilaflı sınırlarla ilgili eski zorluklarımız olmaya devam ediyor" diye konuştu.

"SINIR MESELESİ AYRI TUTULMAZ"

Pande, Pekin'in ekonomik ilişkiler uğruna anlaşmazlığı bir kenara bırakma arzusuyla ilgili olarak "Sınır meselesi ikili ilişkilerden ayrı tutulamaz" ifadelerini kullandı.

Güney Çin Denizi'ne dikkat çeken Pande, "(Çin'in) Güney Çin Denizi'ndeki girişimleri, deniz hak iddialarına ilişkin uluslararası mahkeme kararlarını reddetmesi, Tayvan Boğazı'ndaki faaliyetleri ve LAC boyunca kavgacılığa varan eylemleri, Çin'in uluslararası kurallara dayalı düzen yorumunun 'güç haklıdır' üzerine kurulu olduğunu giderek daha belirgin hale getiriyor" dedi.