Hindistan'da bir uçak acil iniş yaptı: Motorlarından biri alev aldı

Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Bengaluru şehrindeki havalimanından kalkış yapan uçak, motorlarından birinin alev alması nedeniyle acil iniş yaptı.

AA
Yayınlanma: 19.05.2024 - 15:16
Hindistan'da bir uçak acil iniş yaptı: Motorlarından biri alev aldı
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Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Air India Express havayolu firmasına ait uçak, Bengaluru'daki Kempegowda Uluslararası Havalimanı'ndan Kerala eyaletindeki Kochi kentine seyahat etmek üzere kalkış yaptı.

Kalkıştan dakikalar sonra uçağın motorlarından birinin alev aldığı tespit edildi.

Havalimanını işleten firmanın yetkilileri, yaptıkları açıklamada, uçağın kalkış yaptığı havalimanına acil iniş için yönlendirildiğini aktardı.

Acil iniş yapan uçaktaki yangın söndürülürken, uçaktaki 179 yolcu ve 6 kişilik mürettebat yara almadan tahliye edildi.


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