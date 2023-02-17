Mahalle yoluna çığ düştü, iş makinesi operatörü son anda kurtuldu

Van'ın Saray ilçesinde yürütülen yol çalışmaları sırasında, iş makinesinin önüne çığ düştü. Çığı son anda fark eden operatör, geri manevra yaparak kurtuldu.

DHA
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 14:44
Mahalle yoluna çığ düştü, iş makinesi operatörü son anda kurtuldu
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Saray ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Turan Mahallesi yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. 18'inci kilometreye kadar açılan mahalle yoluna, çığ düştü.

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Çığı fark eden iş makinesini operatörü, geri manevra yapıp kurtuldu. O anlar cep telefon kamerasıyla kayda alındı. Çığın kapattığı yol, 3 saat süren çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Saray Şantiye Şefi Muhammed Akın, yola düşen çığda ekiplerin son anda kurtulduğunu, kapanan mahalle yolunun tekrar açıldığını söyledi.


Van çığ mahalle

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