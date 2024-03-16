Hindistan'da genel seçim tarihi açıklandı: Modi üçüncü dönem için yarışıyor
Hindistan'da yaklaşık 1 milyar seçmenin oy kullanacağı genel seçimlerin 19 Nisan'da başlayıp 4 Haziran'da biteceği açıklandı.
Hindistan Seçim Komisyonu, 19 Nisan’da başlayacak genel seçimlerin 7 aşamada gerçekleştirileceğini, sonuçların oy verme işleminin sona ermesinden 3 gün sonra 4 Haziran'da açıklanacağını bildirdi.
Seçim sürecinde eyaletlerin farklı zamanlarda oy kullanacağı, 1 milyara yakın seçmenin Parlamentonun alt kanadına 543 üye seçmek için sandıklara gideceği belirtildi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Bharatiya Janata Partisi, muhalefet partilerinden oluşan geniş bir ittifaka karşı üst üste üçüncü dönem için yarışıyor.
Son olarak 2019'daki seçimlerden galip çıkan Modi, 20'den fazla partinin oluşturduğu muhalefet bloku ile yarışacak. Anketlere göre, Modi'nin üçüncü kez genel seçimleri kazanması bekleniyor.
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