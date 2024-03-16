Lezita grevi sürüyor... Hindistan’dan işçi getirmekle gündeme geldi: Firmadan açıklama

Yayınlanma: 16.03.2024 - 10:41

Güncelleme: 16.03.2024 - 10:41

Lezita Fabrikası'nda çalışan işçilerin greve gitmesinin ardından Hindistan'dan işçi getirildi. Sendika yetkilileri bu duruma tepki gösterdi.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Lezita Fabrikası’nda HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Öz Gıda-İş Sendikası üyesi işçiler, toplu iş sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktı.

Öz Gıda-İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Göksel Şengün, 10 gündür süren grevle ilgili açıklamalarda bulundu.

Şengün, “İşveren bölgede sanki işsiz insan yokmuş gibi bölgede o kadar çalışmak isteyen insan varken ta Hindistan’dan 50 tane Hintli vatandaşı getirdi, işbaşı yaptırdı” dedi.

"BÖLGEDE İŞSİZ VARKEN HİNDİSTAN'DAN İŞÇİ GETİRDİLER"

Şengün, şunları söyledi:

“Sendika 7 Mart’ta grev uygulama kararı aldıktan sonra Lezita 5 Mart’ta sanki işsiz insan yokmuş gibi bölgede o kadar çalışmak isteyen insan varken ta Hindistan’dan 50 tane Hintli vatandaşı getirdi, işbaşı yaptırdı. Bu sayınında birkaç gün içerisinde 500’e çıkacağı söyleniyor. Bu Hintli arkadaşlara bölge insanına verdiğinin iki katı maaş vererek, ev kirası almayarak, günde 3 öğün yemek vererek, elektrik ve suyunu karşılayarak çalıştırmaya devam etti.

İçeride bulunan, greve destek vermek isteyen arkadaşlara ‘greve çıkan asla bir daha geri girmeyecek’, ‘greve çıkan asla bir daha iş bulamayacak’, ‘greve çıkanın çıkışını vereceğiz’ diye yasal olmayan ne varsa hepsini söylemeye devam ediyorlar.

Burada insanlar anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye oldular. Lezita hukuksuzluk yapıyor. İşçinin, emekçinin karşısına maalesef devletin kolluk kuvvetini diktiler. Jandarma özel sektörü korumaya devam ediyor. İşçiler kararlı işine dönmek istiyor ama sendikayla birlikte. Bu grev kaç gün sürerse sürsün Lezita iş yerine anayasal bir şekilde Öz Gıda-İş Sendikası girecek ve toplu iş sözleşmesi imzalanacak.”

LEZİTA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Firmadan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Firma yaptığı açıklamada "Türk vatandaş çalıştırmak yerine, Hintli vatandaş istihdam ediliyor” suçlamalarını redederek “Yasalarda da öngörüldüğü gibi, grev sürecinde greve destek veren çalışanın yerine yasal olarak hiç kimse dahil edilemez ve edilmemiştir" dedi. Çalışanların işine son verilmediğini öne sürdü.

Lezita firmasının açıklamasının tamamı şöyle;

“Gıda sektörünün sürdürülebilir şekilde üretime devam etmesi büyük önem taşımaktadır. Lezita olarak birinci amacımız; toplumun iyi ve sağlıklı beslenmesinin en erişilebilir yöntemi olan kanatlı et tedariğini devam ettirmek, bunu yaparken ülkemizin kaynaklarını kullanmaktır. Yaklaşık 3500 kişiye istihdam sağlayan bir şirket olarak en önemli değerimiz çalışanlarımızdır.

İzmir Kemalpaşa’da bulunan üretim tesisimizde, çalışanlarımızın dahiliyeti ve inisiyatifi olmaksızın Öz Gıda İş sendikası yönetiminin kararıyla 7 Mart 2024 tarihinde başlayan grev etkisiz olmuş, üretimimizde hiçbir aksaklığa neden olmamıştır. İçinde bulunduğumuz durumda çalışma arkadaşlarımız sendikayı desteklememiş, greve katılım göstermemiştir. Tesisimiz tam kapasite ile üretime devam etmiştir. Tedarik zincirinde herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Kalitemizde ve işleyişte hiçbir değişiklik olmamıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan incelemelerde de üretimin devam ettiği ve süreci hukuk çerçevesi içinde yönettiğimiz tutanak altına alınmıştır.

Yasalarda da öngörüldüğü gibi, grev sürecinde greve destek veren çalışanın yerine yasal olarak hiç kimse dahil edilemez ve edilmemiştir, hiçbir çalışanımızın işine son verilmemiştir. Çalışanlarımız; özellikle Ramazan ayında halkımızın sağlıklı ve güvenli gıda ihtiyacının farkındalığı ile daha da büyük bir özveriyle işine sahip çıkmıştır ve işinin başındadır.

Üretimimizdeki iş gücü gereksinimlerini dikkate alarak uzun süredir sürdürdüğümüz İşkur, sosyal medya, belediyelerin istihdam ofisleri, muhtarlar aracılığı ile çalışan bulma çabamız fabrikamızın bulunduğu konumun sanayi ve tarım bölgesi olması sebebiyle yetersiz kalmıştır.

Bu çerçevede, grev sürecinden tamamen bağımsız olarak ve faaliyet gösterdiğimiz tüm dönemlerde yerel kaynakların yetmediği noktada üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü onaylı yabancı iş gücünü bir alternatif olarak değerlendirmekteyiz. Söz konusu uygulama, sektördeki diğer şirketlerin de iş gücü temin etmekte zorluk çekildiği durumlarda üretimin devamlılığını sağlamak üzere başvurduğu bir yöntemdir.

Lezita olarak Ramazan ayında ve sonrasında halkımızın ihtiyaçlarını kesintisiz olarak karşılamaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz.

Sosyal Medyada sözü geçen asılsız haberlere itibar edilmemesi, doğru haber için firmamız ile iletişimde olunması en büyük arzumuzdur."