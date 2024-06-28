Hindistan’da havalimanının çatısı çöktü: 1 ölü, 4 yaralı

Hindistan’nın başkentindeki havalimanının çatısı şiddetli yağış sebebiyle çöktü. Yerel basın, hafta boyunca devam eden yağışlar sebebiyle çatının çöktüğünü ifade ederek olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin yaralandığını ifade etti.

DHA
Yayınlanma: 28.06.2024 - 10:15
Abone Ol google-news

Yetkililer bugün yaptıkları açıklamada, Delhi Havalimanı'nda Terminal-1 (T1) kısmının çatısının bu sabah şiddetli yağmur nedeniyle çöktüğünü duyurdu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, kaza sonucunda bir kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Acil durum ekipleri olayda yaralananlarının tedavisinin yapıldığını kaydetti.

"TÜM KALKIŞLAR ASKIYA ALINDI"

Sivil Havacılık Bakanlığı, yalnızca iç hat uçuş operasyonlarının gerçekleştirildiği Terminal 1'den tüm kalkışların geçici olarak askıya durdurulduğunu ifade etti. İndigo ve Spicejet Havayolları uçuşlarını iptal ettiğini belirtti.

Delhi Havalimanı'ndan yapılan son açıklamada "Terminal 3 ve Terminal 2'den gelen ve giden tüm uçuşlar tamamen gerçekleşmektedir. Terminal 1 Geliş Noktasındaki uçuşlar da gerçekleştirilmektedir. Ancak Terminal 1'den giden uçuşlar bugün saat 14.00'e (yerel saat) kadar iptal edildi" denildi.


Hindistan haberleri HAValimanı haberleri Çatı haberleri

İlgili Haberler

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti
Hindistan'dan Pakistan'ı kızdıracak sözler: Geleceğini şekillendireceği gün yakında gelecek

Hindistan'dan Pakistan'ı kızdıracak sözler: Geleceğini şekillendireceği gün yakında gelecek
Hindistan'da iki tren çarpıştı: Ölenler ve yaralananlar var!

Hindistan'da iki tren çarpıştı: Ölenler ve yaralananlar var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler