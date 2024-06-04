Hindistan'da Modi yanılgısı: Borsa keskin düşüşe geçti

Hindistan'da yaklaşık 6 hafta süren genel seçimlerin sona ermesinin ardından, Başbakan Narende Modi liderliğinde kurulan ittifakın hedeflenen süper çoğunluğa ulaşamayacağının sinyalleri borsayı olumsuz etkiledi.

AA
Yayınlanma: 04.06.2024 - 15:55
Hindistan'da Modi yanılgısı: Borsa keskin düşüşe geçti
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Hindistan Seçim Kurulunca aktarılan ilk verilere göre, Başbakan Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı'nın (NDA) tahminlerin gerisinde kalması borsanın keskin bir düşüşle kapanmasına yol açtı.

Modi ve ittifakının ezici çoğunluğu almayacağının işaretlerinin, Hindistan borsasında son 4 yıldaki "en kötü günün" yaşanmasına neden olduğu belirtildi.

Hindistan'da yaklaşık 6 hafta süren 7 aşamalı genel seçimlerde, Halk Meclisinin (Lock Sabha) 543 üyesini belirleyecek oy sayımı sürerken, ilk verilere göre, Modi'nin liderliğindeki NDA seçimi önde tamamlayacak.

Hindistan'da seçmenler ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan 7 aşamalı genel seçimler çerçevesinde, 19 Nisan ve 26 Nisan'da, ayrıca 7 Mayıs, 13 Mayıs, 20 Mayıs, 25 Mayıs ve 1 Haziran'da oy kullanmıştı.


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