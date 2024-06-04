Hindistan Hava Kuvvetlerine ait Su-30MKI tipi savaş uçağı düştü
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait bir Su-30MKI tipi savaş uçağı, ülkenin Maharashtra eyaletinde düştü.
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait bir Su-30MKI tipi savaş uçağının, ülkenin Maharashtra eyaletinde yer alan Nashik bölgesinde düştüğü bildirildi.
Uçağın, Nashik bölgesindeki Shirasgaon köyü yakınlarındaki bir tarlaya düştüğü belirtildi.
Su-30MKI fighter jet crashed in India.— Clash Report (@clashreport) June 4, 2024
Indian Air Force Su-30MKI fighter crashed today in the state of Maharashtra.
Both pilots ejected. pic.twitter.com/17TtNdO246
Uçaktaki pilot ve yardımcı pilotun güvenli bir şekilde fırlatma koltuğunu kullanarak kazadan sağ olarak kurtarıldığı, ancak hafif yaralandıkları kaydedildi.
Uçağın enkaz parçalarının 500 metre yarıçaplı bir alana yayıldığı ifade edildi.
Hindistan Hava Kuvvetleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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