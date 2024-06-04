Hindistan Hava Kuvvetlerine ait Su-30MKI tipi savaş uçağı düştü

Yayınlanma: 04.06.2024 - 14:47

Güncelleme: 04.06.2024 - 14:47

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait bir Su-30MKI tipi savaş uçağının, ülkenin Maharashtra eyaletinde yer alan Nashik bölgesinde düştüğü bildirildi.

Uçağın, Nashik bölgesindeki Shirasgaon köyü yakınlarındaki bir tarlaya düştüğü belirtildi.

Su-30MKI fighter jet crashed in India.



Indian Air Force Su-30MKI fighter crashed today in the state of Maharashtra.



Both pilots ejected. pic.twitter.com/17TtNdO246 — Clash Report (@clashreport) June 4, 2024

Uçaktaki pilot ve yardımcı pilotun güvenli bir şekilde fırlatma koltuğunu kullanarak kazadan sağ olarak kurtarıldığı, ancak hafif yaralandıkları kaydedildi.

Uçağın enkaz parçalarının 500 metre yarıçaplı bir alana yayıldığı ifade edildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.