Hindistan Hava Kuvvetlerine ait Su-30MKI tipi savaş uçağı düştü

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait bir Su-30MKI tipi savaş uçağının, ülkenin Maharashtra eyaletinde yer alan Nashik bölgesinde düştüğü bildirildi.

Uçağın, Nashik bölgesindeki Shirasgaon köyü yakınlarındaki bir tarlaya düştüğü belirtildi.

Su-30MKI fighter jet crashed in India.



Indian Air Force Su-30MKI fighter crashed today in the state of Maharashtra.



Both pilots ejected. pic.twitter.com/17TtNdO246