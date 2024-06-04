Hindistan Hava Kuvvetlerine ait Su-30MKI tipi savaş uçağı düştü

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait bir Su-30MKI tipi savaş uçağı, ülkenin Maharashtra eyaletinde düştü.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 04.06.2024 - 14:47
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait Su-30MKI tipi savaş uçağı düştü
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Hindistan Hava Kuvvetlerine ait bir Su-30MKI tipi savaş uçağının, ülkenin Maharashtra eyaletinde yer alan Nashik bölgesinde düştüğü bildirildi.

Uçağın, Nashik bölgesindeki Shirasgaon köyü yakınlarındaki bir tarlaya düştüğü belirtildi.

 

Uçaktaki pilot ve yardımcı pilotun güvenli bir şekilde fırlatma koltuğunu kullanarak kazadan sağ olarak kurtarıldığı, ancak hafif yaralandıkları kaydedildi.

Uçağın enkaz parçalarının 500 metre yarıçaplı bir alana yayıldığı ifade edildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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