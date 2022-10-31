Hindistan'da köprü çökmesi sebebiyle ölen sayısı 141'e çıktı
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde köprü çöktü. İlk belirlemelere göre 90 kişinin öldüğü kazada, ölü sayısı 141'e yükseldi.
Hindistan’ın Gujarat eyaletindeki asma köprünün çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Faciadaki can kaybı sayısı 141’e yükseldi.
Hindistan’ın Gujarat eyaletine bağlı Morbi kentindeki Machchhu Nehri üzerinde bulunan asma köprü dün yerel saatle 18.30 sıralarında çöktü. Yaklaşık 400 kişinin bulunduğu tahmin edilen köprünün çökmesi sonucu can kaybı sayısının 141’e yükseldiği belirtildi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 177 kişinin kurtarıldığı, arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.
Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, insanların çöken köprüye tutunarak yardım çığlığı attığı, bazılarının ise suya düştüğü görüldü.
Yaklaşık 230 metre uzunluğundaki köprünün 19. yüzyılda İngiliz sömürgesi sırasında inşa edildiği ve 6 aylık tadilatın ardından 26 Ekim’de yeniden açıldığı belirtildi.
Köprünün neden çöktüğü henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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