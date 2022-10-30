Hindistan'da köprünün çökmesiyle yüzlerce kişi nehre düştü: En az 60 ölü
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düşerken, en az 60 kişi öldü.
Hint basınındaki habere göre, ülkenin batısındaki Gujarat eyaletine bağlı Morbi kasabasında, üzerinde en az 400 kişinin bulunduğu bir asma köprü çöktü.
Olayda, köprüdeki yüzlerce kişi Macchu Nehri'ne düşerken, en az 60 kişi yaşamını yitirdi.
Gujarat Emniyet Müdürü Ashish Bhatia, arama kurtarma çalışmalarının başladığını, çok sayıda kişinin kurtarıldığını ancak ölü sayısının artabileceğini açıkladı.
Yerel basına düşen görüntülerde, bazı kişilerin, çöken köprünün su yüzeyinde kalan kısımlarına sığındığı görüldü.
Bunun yanı sıra, çöken köprünün kısa süre önce yapılan bakımının ardından tekrar kullanıma açıldığı belirtiliyor.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Arama kurtarma ekipleri mağdurlara yardım edecek. Gujarat'taki trajedi beni endişelendirdi. Düşüncelerim ve dualarım etkilenen insanlarla" ifadelerini kullandı.
Modi ayrıca, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına yaklaşık 2 bin 430 dolar, yaralananlara ise yaklaşık 600 dolar verileceğini belirtti.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT spikerine 'ümmet' cezası
- Cadılar Bayramı'nda izdiham
- Zafer Partisi'nde 'Cübbeli Ahmet' istifası
- Yargıdan 'Halil Konakcı' kararı
- Mengü'den Perinçek'e yanıt: 'Cumhur İttifakı'na şok!'
- Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır
- ‘Türkçe öldü, yaşasın Arapça’cılara ithaf
- ABD'den Rusya'ya tahıl koridoru çağrısı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'başkent'lere mesaj
- Başarır ile Mustafa İnal birbirine girdi