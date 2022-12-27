Hindistan'da leopar çevredekilere saldırdı: 13 yaralı
Hindistan'ın Assam eyaletinde Yağmur Ormanları Araştırma Enstitüsü'ne (Rain Forest Research Institute) ait bir kampüse giren leoparın çevredekilere saldırması sonucu en az 13 kişi yaralandı.
Hindistan'ın Assam eyaletine bağlı Jorhat kentinde bulunan Yağmur Ormanları
Araştırma Enstitüsü'ne (Rain Forest Research Institute) ait bir kampüse
yakınlarda bulunan ormandan geldiği düşünülen bir leopar girdi. Yetkililerden
kaçtığı esnada çevredekilere saldıran leopar aralarında kadın ve çocukların da
bulunduğu 13 kişiyi yaraladı.
Polis Şefi Mohan Lal Meena yaralılardan 3'ünün enstitü çalışanı olduğunu belirtirken, "Yaralıların tamamı yerel bir hastaneye sevk edildi" dedi.
Sosyal
medyada paylaşılan görüntüde, leoparın bahçeden kaçarak yola çıktığı ve o esnada
bir aracın üzerine atlayarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.
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