Çin'de sokakta kar leoparı görüntülendi
Çin'in Qinghai eyaletinde, sokakta kar leoparı görüntülendi.
Çin'in Qinghai eyaletinin Yushu kentinde Cumartesi günü sokakta bir kar leoparı görüntülendi.
Çin'de ulusal düzeyde en yüksek koruma olan birinci sınıf koruma listesinde yer alan kar leoparları, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından "savunmasız" kategorisinde değerlendiriliyor.
Kar leoparları genellikle Asya'nın iç ve güney kesimlerinde, Himalayalar'da 2.500 ila 4.500 metre yükseklikte yaşıyor.
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