Hindistan'da otoyol kenarına bırakılan bavuldan genç kadın cesedi çıktı

Hindistan'da bir otoyol kenarına bırakılan bavulun içinden genç bir kadın cesedi çıktı. Genç kadının anne ve babası cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

İHA
22 Kasım 2022 Salı, 12:11
Hindistan'da otoyol kenarına bırakılan bavuldan genç kadın cesedi çıktı
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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Mathura şehrinde Yamuna otoyolu yakınlarında kırmızı bir bavul içine konulmuş genç bir kadın cesedi bulundu.

BABASI ÖLDÜRMÜŞ!

Polis, genç kadının otopsi sonucunda kafasında, yüzünde ve vücudunun diğer kısımlarında yara izlerinin olduğunu ve kadının göğsünden iki kez vurularak hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini bildirdi. Polis, 22 yaşındaki genç kadının başka bir kasttan bir erkekle evliliği yüzünden çıkan tartışmanın ardından babası tarafından öldürüldüğünü ve kadının anne ve babasının gözaltına alındığını belirtti. 

Polis, babanın ruhsatlı tabancasına ve olayda kullanıldığı iddia edilen araca el koyarken, davayı "namus cinayeti" olarak ele aldıklarını söylüyor. 


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