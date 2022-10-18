Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yol kenarında bulunan kadın cesedi, otopsiye gönderildi.

AA
18 Ekim 2022 Salı, 09:59
Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
Abone Ol google-news

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Aydın-İzmir karayolu kenarında bir kadının hareketsiz yattığını görenler, jandarmayı aradı.

Olay yerine gelen ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan 35 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, savcının incelemesi sonrası otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Yol üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarında inceleme yapan ekipler, kadına hafif ticari aracın çarptığını belirledi.

Plakası belirlenen aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma sürüyor.


aydın Kadın ceset

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler