Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
Aydın'ın İncirliova ilçesinde yol kenarında bulunan kadın cesedi, otopsiye gönderildi.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde Aydın-İzmir karayolu kenarında bir kadının hareketsiz yattığını görenler, jandarmayı aradı.
Olay yerine gelen ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan 35 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cesedi, savcının incelemesi sonrası otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Yol üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarında inceleme yapan ekipler, kadına hafif ticari aracın çarptığını belirledi.
Plakası belirlenen aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma sürüyor.
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