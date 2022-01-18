Türkiye’ye yaptırım nedeni olmuştu: Hindistan, Çin'e karşı S-400'leri aktif hale getirecek

18 Ocak 2022 Salı, 10:30

Hindustan Times’ın savunma yetkililerine dayandırdığı haberde, Rusya'dan teslim alınan S-400 Triumph ileri hava füze savunma sisteminin konuşlandırılması çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Sistemin 5 biriminin tamamının Çin'den gelecek tehditlere karşı iki ülke sınırında konuşlandırılacağı aktarılan haberde, ilk birimin Nisan 2022’de, geri kalan 4 birimin ise 2023'te işlevsel hale getirileceği ifade edildi.

Haberde, Yeni Delhi yönetiminin, Hindistan'ın Rusya'dan silah alımına karşı çıkan ABD'ye, S-400'ü 3 bin 488 kilometrelik Çin sınırı boyunda tehditlerle karşıya karşı olduğu için ulusal çıkarlar gereği satın aldığını diplomatik ve güvenlik kanalları aracılığıyla ilettiği belirtildi.

Rusya'da S-400 hava füze savunma sistemini Ekim 2018’de 4,5 milyar dolara satın almıştı.

Hindustan Times, S-400 sistemlerinin ilk bataryalarının kurulumunun geçen ay Pencap eyaletinde yapıldığını bildirmişti.

TÜRKİYE’YE YAPTIRIM KARARI

ABD, Aralık 2020'de Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle CAATSA kapsamında uygulanacak yaptırımları açıklamış, SSB ve kurumun dört yetkilisi yaptırım listesine alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın "Rusya ile kurulan ilişkiler" nedeniyle uygulanacağı yaptırımlar ise 7 Nisan 2021'de yürürlüğe girmişti.