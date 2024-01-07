Hindistan'dan Güneş görevi: Uzay aracı yörüngede

Yayınlanma: 07.01.2024 - 09:48

Güncelleme: 07.01.2024 - 09:48

Hindistan'ın Eylül 2023'te Güneş'in en dış katmanını ve Güneş rüzgarlarını gözlemlemek amacıyla fırlattığı uzay aracı 'Aditya-L1'in uzay görevinde ulaşması gereken son yörüngesine ulaştığı açıklandı. Hindistan Uzay Araştırma Ajansı'ndan yapılan açıklamada, aracın Dünya'dan Güneş yönünde 1,5 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Lagrange 1 noktası etrafındaki Halo yörüngesine girdiği ifade edildi.

BBC'nin aktardığına göre, Başbakan Narendra Modi de sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, bu gelişmeyi 'olağanüstü bir başarı' olarak değerlendirdi. Modi, mesajında, "Bu, bilim insanlarımızın en karmaşık ve girift uzay görevlerini başarma konusundaki kararlılıklarının bir kanıtı niteliğinde" ifadelerini kullandı.

HİNDU GÜNEŞ TANRISI SURYA

Hindistan'ın Güneş'i incelemek üzere başlattığı ilk uzay temelli görevi Hinduların Güneş tanrısı Surya'nın adını yaşıyor. Avrupa Uzay Ajansı'na göre, Lagrange noktası Güneş ve Dünya gibi iki büyük gök cisminin yerçekiminin birbirini 'devre dışı' bıraktığı, dolayısıyla da bir uzay aracının burada durabilmesini sağlayan bir nokta olma özelliği taşıyor.

Lagrange 1 noktası, Dünya'dan 1,5 milyon kilometre mesafede yer alıyor. Bu, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yüzde 1'ine tekabül ediyor. The Times of India'nın aktardığına göre, Hindistan'ın gönderdiği uzay aracı ülke saatiyle bugün 16.00 sıralarında son yörüngesine ulaştı. Uzay aracı, yerleştiği noktada, tutulma zamanları da dahil olmak üzere Güneş'i sürekli gözlemleyebilecek. Hindistanlı yetkilileri, Güneş'i izlemek üzere üzerinde yedi bilimsel ekipman barındıran uzay aracındaki bazı ekipmanların çalışmaya başladığını, veri topladığını ve fotoğraflar çektiğini aktardı.