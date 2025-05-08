Hindistan'dan Pakistan açıklaması: Operasyon devam ediyor

Yayınlanma: 08.05.2025 - 15:43

Güncelleme: 08.05.2025 - 15:43

Hint televizyonu NDTV'nin haberine göre, Bakan Singh, tüm partilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda Pakistan'a karşı düzenlenen saldırılar hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

"Sindoor Operasyonu"nun devam ettiğini kaydeden Singh, "askeri operasyon kapsamında 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği" ifadesini kullandı.

Singh, Hindistan ordusunun, Pakistan'ın "gerilimi tırmandıran" herhangi bir eylemine karşılık vermeye hazır olduğunu belirtti.

Hindistan hükümetinden yapılan açıklamada, ordunun, Pakistan'ın Lahor kenti başta olmak üzere birçok noktasındaki hava savunma radarlarını ve sistemlerini vurduğu ifade edildi.

Açıklamada, Pakistan'a ait savunma sistemlerinin vurulmasının, Hindistan'ın kuzey ve batısında yer alan askeri tesislerin hedef alınmasına karşılık yapıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve şimdiye kadar 31 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.