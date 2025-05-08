MSB'den Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin açıklama
MSB, Pakistan-Hindistan arasındaki gerilim ve Pakistan'a yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan-Hindistan arasındaki gerilim ve Pakistan'a yönelik saldırıya dair açıklamalarda bulundu.
MSB kaynakları konuya ilişkin "Biz, bölgemizde ve dünyada yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyor ve sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz. İki ülke arasındaki bu tansiyonun da bir an önce düşürülmesini, benzer olayların tekrarını önlemek için terörle mücadele dâhil olmak üzere ihtiyaç duyulan mekanizmaların oluşturulmasını ümit ediyor, tarafların sağduyulu davranmalarını telkin ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #MSB #PAKistan #Hindistan
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