Uzmanlar yorumladı... Hindistan - Pakistan geriliminde olası senaryolar neler?

Yayınlanma: 08.05.2025 - 11:49

Güncelleme: 08.05.2025 - 11:51

CNN'de yer alan bir habere göre, Pakistan’ın elindeki seçeneklerden biri de hızlı bir şekilde zafer ilan edip gerilimi sonlandırmak. Zira Pakistan makamları, üçü Fransız, ikisi Rus yapımı olmak üzere beş Hindistan Hava Kuvvetleri uçağını düşürdüklerini iddia ediyor.

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı Güney Asya Programı Direktörü Kıdemli Uzman Milan Vaishnav’a göre, şayet Hindistan gerçekten bu kayıpları verdiyse, “Pakistan, düşürdüğü hava araçlarını öne sürerek zafer ilan edebilir. Bu da, Hindistan ordusuna maliyet yüklediğini iddia etmesine olanak tanır..."

İKİNCİ SENARYO: SERT MİSİLLEME

İkinci seçenek ise Pakistan’ın misilleme harekatına girişmesi. Brookings Enstitüsü Dış Politika Programı’ndan Kıdemli Uzman Tanvi Madan’a göre, Hindistan’ın saldırılarından bazılarının Pakistan’ın yoğun nüfuslu Pencap eyaletini hedef alması nedeniyle, İslamabad 'aynı şekilde karşılık verme' kararı alabilir.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Syed Asim Munir’in, selefi Qamar Javed Bajwa’ya kıyasla 'daha sert ve kararlı bir profil çizdiği' belirtiliyor. Madan’a göre, Munir 2019’daki çatışmalar sırasında sergilenen tutumdan daha ileri bir adım atmak isteyebilir.

"HER İKİ TARAF DA BÜYÜK BİR SAVAŞ İSTEMİYOR"

Ancak Hindistan’ın açık mesajı: 'Pakistan’ın vereceği yanıt fazla ileri giderse misillemede bulunacağı' yönünde. Bu nedenle Madan, İslamabad’ın yanıtını 'belirli bir eşiğin altında' tutmayı tercih edebileceğini belirtiyor.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif ise, İslamabad’ın yalnızca Hindistan’daki askeri hedefleri vuracağını, sivil noktaları hedef almayacağını söyledi.

Tanvi Madan’a göre, Pakistan’dan gelen son açıklamalar daha ölçülü bir tepkinin değerlendirildiğini gösteriyor. Ancak yine de hiçbir olasılık göz ardı edilemez.

“Geçmişte yaşananlara bakarak şunu söyleyebiliriz ki; her iki taraf da daha büyük bir savaşı istemeyen, rasyonel aktörler. Böyle bir çatışma halinde her ikisinin de kaybedeceği çok şey var,” diyor Madan.