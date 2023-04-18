Hint çift, kurban ritüelinde birbirlerinin kafalarını kesti

Yayınlanma: 18.04.2023 - 12:25

Güncelleme: 18.04.2023 - 12:26

Hindistan'da bir çiftin "giyotin benzeri bir mekanizma" ile başlarını keserek kendi canlarına kıydığı ortaya çıktı.

Rajkot kentine bağlı Vinchiya köyünde yaşanan tuhaf olayda polis, gerçekleşen ölümün "bir Hindu tanrısına insan kurban etmek" için yapıldığını söyledi.

Çiftin çocukları, amcalarının evinden döndükten sonra çiftliklerinde anne ve babasının başsız cesetlerini buldular.

İNTİHARDAN ÖNCE NOT BIRAKTILAR

38 yaşındaki çiftçi Hemubhai Makwana ve 35 yaşındaki eşi Hansaben, yakınlarda yaşayan ailelerine bir not bıraktığı, notta 13 yaşında bir oğulları ve 12 yaşında bir kızları olan çocuklarına sahip çıkmalarını yazdılar.

Çiftin yazdıkları mektupta, "kendilerini isteyerek öldürdükleri" ve bundan dolayı "başka kimsenin suçlanamayacağı" kaydedildi.

Yakınları, çiftin ölümlerinden önceki bir yıl boyunca her gün evde dua ettiklerini söyledi.

POLİSTEN AÇIKLAMA GELDİ

Vinchiya polis müfettiş yardımcısı Indrajitsinh Jadeja, "Çift yaşamlarına son vermek için derme çatma bir giyotin kullanmış. Giyotinin bıçaklarını kendilerinin çektiği ve kafaları bir 'havan kund'a (ritüel ateş çukuru) düşecek şekilde serbest bıraktıklarına inanılıyor. Evlerini tahıl çuvalları ve Hindu tanrısı Şiva'nın bir resmiyle geçici bir tapınağa dönüştürmüşlerdi. Aile üyelerinin ifadelerini kaydediyoruz ve çiftin bu aşırı adımının ardındaki nedeni öğrenmeye çalışıyoruz" dedi.

Jadeja, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Tüm aile üyelerinin ifadelerini kaydettikten sonra net bir resim elde edeceğiz" diye konuştu.