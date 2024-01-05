Hint Donanması alarma geçti: Somali açıklarında kaçırıldı!

İçinde Hintli mürettebat bulunan Liberya bandıralı MV Lila Norfolk adlı kargo gemisinin Somali açıklarında kaçırıldığı bildirildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 05.01.2024 - 10:41
Hint Donanması alarma geçti: Somali açıklarında kaçırıldı!
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Hindistan'ın ANI haber ajansının bildirdiğine göre, içinde Hintli mürettebat bulunan Liberya bandıralı MV Lila Norfolk adlı kargo gemisinin Somali sahili yakınlarında ele geçirildiği belirtildi.

Durumun Hint Donanması tarafından yakından takip edildiğini bildiren askeri bir kaynak, "Kaçırılan gemide 15 Hintli bulunuyor ve mürettebatla iletişim kuruldu" ifadelerini kullandı.

Hint Donanmasına ait savaş gemisi INS Chennai'nin kaçırılan gemiye doğru hareket ettiği kaydedildi.

Hint Donanmasına göre, gemi 4 Ocak akşamı yaklaşık "beş ila altı kimliği belirsiz silahlı personel" tarafından kaçırıldığını bildiren bir mesaj gönderdi.

Hint Donanmasından yapılan açıklamada, "Donanma uçakları hareketleri sürekli olarak izliyor ve INS Chennai yardım sağlamak üzere gemiye yaklaşıyor" ifadelerine yer verildi. 


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