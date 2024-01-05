Hindistan geleceğin elektrikli araç uzmanlarını yetiştiriyor: 'Çığır açan...'

Yayınlanma: 05.01.2024 - 07:00

Güncelleme: 05.01.2024 - 07:00

Hintli elektrikli araç şarj cihazı üreticisi Servotech Power Systems ve Lloyd Mühendislik Enstitüsü, Lloyd'un kampüsünde bir araştırma ve geliştirme laboratuvarı ve elektrikli araç şarj teknolojisi ve altyapısı üzerine bir Mükemmeliyet Merkezi kuracaklarını açıkladı.

Şirket, bu merkezde eğitim görenlerin Servotech'ten iş teklifleri veya staj olanakları alacağını belirtiyor.

Servotech Güç Sistemleri Teknik Müdürü Arun Handakonu üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Ar-ge merkezi, hızla gelişen elektrikli araçlar alanında çığır açan teknolojik gelişmeler için bir katalizör olacak."

Lloyd Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü Başkanı Manohar Thairani ise "Servotech Power Systems ile yapılan bu işbirliği, Enstitü öğrencilerinin ve yakın bölgenin elektrikli araç sektörüne gerçek anlamda girmesini sağlayacak ve bu alanda bir anlayış geliştirecek" ifadelerini kullandı.

Ar-Ge ve geleceğin elektrikli araç uzmanlarının eğitimi konusundaki işbirliğinin yanı sıra Servotech, Lloyd'un kampüsünde 14 kW'lık bir şarj istasyonu da kuracak. Servotech'e göre bu istasyon iki, üç ve dört tekerlekli araçları şarj edebilecek ve enstitünün tüm öğrenci ve öğretim üyelerine ücretsiz olacak.