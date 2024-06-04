Hizbullah-İsrail çatışması 10 bin dönüm ormana mal oldu

Yayınlanma: 04.06.2024 - 16:33

Güncelleme: 04.06.2024 - 16:33

Hizbullah’ın roketler ve kamikaze İHA’ları ile yaptığı saldırı sonucu İsrail’in kuzeyinde 10 bin dönümlük arazide büyük bir yangın çıktı. İsrail Doğa ve Parklar Yönetimi, hasarın düzelmesinin yıllar süreceğini belirtti.

İsrail basınına göre yangın, Hizbullah’ın Golan Tepeler’indeki Katzrin kentine fırlattığı 40 roketten 15 tanesinin açık araziye isabet etmesi sonucu başladı. Çıkan yangın sonucu 17 kişi hasteneye kaldırıldı

İsrail itfaiye servisinin söndürmekte zorlandığı yangın, Pazartesi günü devam ederek Golan Tepeleri’ni dumanla kapladı.

15 itfaiye aracı ve 6 itfaiye uçağı yangını söndürmek için gece boyu çalıştı. Söndürülemeyen yangın, hala bazı bölgelerde devam etmekte.

İYİLEŞME YILLAR ALACAK

Bölgede görev yapan itfaiye şefi Boris Eisenbeng, “Bakan Ben-Gvir ve hükümet yetkilileri kuzeye geldiklerinde, onlardan bir sonuca varmalarını isteyeceğim, çünkü ne yazık ki bu yangın daha da büyüyecek. Tepelerdeki uçurumlara ulaşmak mümkün değil, fakat belki fıskiyelerle veya tazyikli suyla müdahele edebiliriz” açıklamasında bulundu.

İsrail Doğa ve Parklar Yönetimi başkanı Sharon Levi, “hasarın iyileşmesinin yıllar alacağını” belirtti ve ekledi “doğanın iyileşme gücü vardır, fakat bu kadar büyük bir yangın sonucu olan hasar, aniden düzelmeyecek.”

Yangından etkilenen Doron Shnaper belediyesi sözcüsü Kiryat Shmona, İsrail ulusal basın kuruluşu KANN’a yaptığı açıklamada “siyasetçiler çok konuşuyor, ama bir şey yapmıyorlar” diyerek hükümeti eleştirdi.

Shomona, “savaştan sonrası için güvenlik ve ekonomi konularında daha az konuşulmasını ve daha fazla eylem yapılmasını tercih ederim. Çok fazla söz verildi. Pratikte ise hiçbir şey olmuyor” diyerek tepkisini ortaya koydu

BEN-GVİR ÖFKELİ

Israil Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Golan Tepeleri’nde çıkan yangının söndürülmesinin uzun sürmesinden dolayı, hükümeti eleştirdi.

Ben-Gvir, “Kuzey İsrail’de olanlar, iflasın kanıtırdı” ifadelerini kullandı ve yangına olan müdahalenin eksikliğini “karma bir kabinenin yönetme becerisinin başarısızlığı” olarak yorumladı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı, İsrail’in itfaiye servisinden de sorumlu bir bakanlık.