‘Hizbullah, Ukrayna’ya savaşçı gönderiyor’ iddiasına Nasrallah’tan yanıt
Lübnan’da Hizbullah’ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Rusya’ya destek için Ukrayna’ya milis gönderdikleri yönündeki iddiaları yalanladı.
Hizbullah’ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Rusya’ya destek için Ukrayna’ya milis gönderdikleri yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı.
Lübnan resmî ajansı NNA’da yer alan habere göre, Hizbullah’tan herhangi bir savaşçı veya askeri danışmanın Ukrayna'daki savaş sahasına gitmediğini ifade eden Nasrallah, yayınlanan iddiaların yalan ve dedikodudan ibaret olduğunu kaydetti.
Hizbullah Hareketi lideri Nasrallah, 1 Mart’ta yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna'da yaşayan Rus halkının haklarının, Kiev ve müttefiki NATO tarafından hiçe sayıldığını savunarak, "Moskova, kendi sınırlarını ve ulusal güvenliğini koruma hakkına sahiptir" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Lübnan yerel medyasında Nasrallah’ın Rusya’yı savunan açıklamalarından sonra Hizbullah’ın Moskova’ya destek için Ukrayna’ya milis gönderdiği şeklinde iddialar yer almıştı.
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