Hizbullah'ın Lübnan parlamentosundaki başkanının oğlu öldürüldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Beyt Yahun'da bir eve düzenlediği baskında aralarında iki Hizbullah milletvekilinin oğlu ve yeğeninin de bulunduğu Hizbullah üyesi 6 kişi öldürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2023 - 12:57
Hizbullah'ın Lübnan parlamentosundaki başkanının oğlu öldürüldü
Abone Ol google-news

Hizbullah'ın Lübnan Temsilciler Meclisi'ndeki Direnişe Sadakat Bloğu Başkanı milletvekili Muhammed Raad'ın oğlu "Sirac" kod adlı  Abbas Raad ve milletvekili Emin Çerri'nin yeğeni Muhammed Çerri, aralarında Hizbullah'ın "Radvan Birimi" komutanı Sirac Çihaymi'nin de bulunduğu dört kişi birlikte öldürüldü.

Diğer iki hayatını kaybeden ismin ise Hizbullah savaşçısı Abou Hossein Thaer ve Malak Houla olduğu belirlendi.

İsrail ordusu Hizbullah'a bağlı iki askeri grubu ve altyapıyı hedef aldığını duyurdu.

Gazze'deki geçici ateşkes anlaşmasına ve İsrail ile Hamas arasındaki esir değişimine rağmen baskın öncesinde İsrail ağır bombardımanlar düzenledi.

Zibqin, Beyt Yahun, Yater, Beyt Lif ve Aita al-Shaab kasabalarının eteklerinde bir dizi İsrail hava saldırısı kaydedildi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının Marwahin kasabasının dış mahallelerine üç füze ile saldırı düzenlediği kaydedildi.


Lübnan israil

İlgili Haberler

İsrail'den 'insani ara' mesajı: Savaşı bitirmiyoruz

İsrail'den 'insani ara' mesajı: Savaşı bitirmiyoruz
İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ne zaman başlayacak?

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ne zaman başlayacak?
BRICS Zirvesi’nde İsrail'in saldırıları kınandı

BRICS Zirvesi’nde İsrail'in saldırıları kınandı

En Çok Okunan Haberler