Hizbullah'ın Lübnan parlamentosundaki başkanının oğlu öldürüldü

Yayınlanma: 23.11.2023 - 12:57

Güncelleme: 23.11.2023 - 12:57

Hizbullah'ın Lübnan Temsilciler Meclisi'ndeki Direnişe Sadakat Bloğu Başkanı milletvekili Muhammed Raad'ın oğlu "Sirac" kod adlı Abbas Raad ve milletvekili Emin Çerri'nin yeğeni Muhammed Çerri, aralarında Hizbullah'ın "Radvan Birimi" komutanı Sirac Çihaymi'nin de bulunduğu dört kişi birlikte öldürüldü.

Diğer iki hayatını kaybeden ismin ise Hizbullah savaşçısı Abou Hossein Thaer ve Malak Houla olduğu belirlendi.

İsrail ordusu Hizbullah'a bağlı iki askeri grubu ve altyapıyı hedef aldığını duyurdu.

Gazze'deki geçici ateşkes anlaşmasına ve İsrail ile Hamas arasındaki esir değişimine rağmen baskın öncesinde İsrail ağır bombardımanlar düzenledi.

Zibqin, Beyt Yahun, Yater, Beyt Lif ve Aita al-Shaab kasabalarının eteklerinde bir dizi İsrail hava saldırısı kaydedildi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının Marwahin kasabasının dış mahallelerine üç füze ile saldırı düzenlediği kaydedildi.