Hizbullah'tan İsrail'e peş peşe saldırı: 100'ü aşkın roket fırlattı!

Yayınlanma: 08.10.2024 - 14:34

Güncelleme: 08.10.2024 - 14:34

Hizbullah ve İsrail arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.11 ve 12.15 saatleri arasında Lübnan’dan İsrail topraklarına en az 85 roket fırlatıldığı belirtildi.

Saldırı nedeniyle Celile bölgesi ve Hayfa Körfezi’nde siren sesleri duyuldu.

Roketlerin büyük bir kısmının İsrail Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği, bazı roketlerin bölgeye düştüğü ifade edildi.

Polis açıklamasında ise Hayfa’ya bağlı Kiryat Yam ve Kiryat Motzkin’de hasar meydana geldiği kaydedildi.

IDF tarafından yapılan son açıklamada ise yerel saatle 12.43 ve 12.46 arasında Hayfa Körfezi ve Yukarı Celile bölgelerinde sirenlerin çaldığı, Lübnan’dan Hayfa ve çevresine yaklaşık 20 roket fırlatıldığı bildirildi.

Atılan roketlerden bir kısmının etkisiz hale getirildiği bir kısmının ise bölgeye düştüğü belirtildi.

Yerel kaynaklara göre saldırılar nedeniyle 70 yaşındaki bir kadın şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralanırken, bazı evlerde hasar meydan geldi.