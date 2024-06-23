Hizbullah'tan İsrail'e resimli tehdit mesajı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait stratejik askeri, altyapı ve enerji merkezlerinin havadan çekilen görüntülerini paylaşarak, Lübnan'a saldırması halinde İsrail'in "pişman" olacağı uyarısını yaptı.

AA
Yayınlanma: 23.06.2024 - 09:24
Hizbullah'tan İsrail'e resimli tehdit mesajı
Abone Ol google-news

Hizbullahın Telegram hesabından, sadece İsrail güvenlik yetkililerin bildiği bazı askeri üsler, yakıt depoları ve İsrail kara sularındaki noktaların koordinatlarını içeren görseller paylaşıldı.

Havadan ve insansız hava aracı çekildiği düşünülen görüntülerde ülkenin farklı bölgelerindeki hedeflerin tam adresleri bulunuyor.

Görüntünün sonunda İsrail'e hitaben "Bizlere kim saldırmayı düşünürse pişman olacaktır" ifadesi yer aldı.

Hizbullah, 18 Haziran'da Lübnan sınırından yaklaşık 25 kilometre mesafede yer alan İsrail'in Hayfa limanı, kenti ve ülkenin kuzeyindeki birçok tesisin 10 dakikalık görüntülerini paylaşmıştı.


hizbullah haberleri israil haberleri

İlgili Haberler

İsrail'de protestoculardan 'seçim' çağrısı: Çok sayıda kişi gözaltına alındı!

İsrail'de protestoculardan 'seçim' çağrısı: Çok sayıda kişi gözaltına alındı!
İsrail'den Hizbullah açıklaması: Gerekli kararları yakında alacağız

İsrail'den Hizbullah açıklaması: Gerekli kararları yakında alacağız
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden geri adım: İsrail'e destek sağlamayacağız

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden geri adım: İsrail'e destek sağlamayacağız
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler