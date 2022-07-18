H&M, Rusya'daki tüm operasyonlarını durdurma kararı aldı
İsveçli moda markası H&M, tüm satışlarını durdurduğu Rusya'da, tüm operasyonlarını durdurma kararı aldığını açıkladı.
İsveçli moda perakendecisi H&M, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali etmesinin ardından mart ayında Rusya'daki tüm satışlarını durdurdu. Firmadan yapılan açıklamaya göre, H&M bugün Rusya'daki tüm operasyonlarını durdurma kararı aldı.
Reuters'ın haberine göre; H&M Group CEO'su Helena Helmersson yaptığı açıklamada, "Dikkatli bir değerlendirmeden sonra, mevcut durum göz önüne alındığında Rusya'daki işimize devam etmenin imkansız olduğunu görüyoruz" dedi.
Helena Helmersson, "Bunun meslektaşlarımız üzerinde yaratacağı etkiden dolayı derinden üzgünüz ve tüm sıkı çalışmaları ve özverileri için çok minnettarız" diye ekledi.
Helmerson, Rusya'da yaklaşık 6.000 çalışanı bulunan ve 2009'dan beri ülkede faaliyet gösteren H&M, çıkış sürecinin bir parçası olarak Rusya'daki mağazalarını "kalan envanteri satmak amacıyla sınırlı bir süre için" yeniden açacağını söyledi.
Bu kararın şirkete yaklaşık olarak 192 milyon dolara mal olması bekleniyor. Ancak net sayı, 2022'nin üçüncü çeyreğine ilişkin sonuçlara tek seferlik maliyetler olarak dahil edilecek.
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