Hollanda Başbakanı Türkiye'ye geliyor: 'NATO Genel Sekreterliği için destek arayışında...'

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte'nin, NATO Genel Sekreteri adaylığını görüşmek üzere Cuma günü Türkiye'yi ziyaret edeceği ileri sürüldü.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:22
Hollanda Başbakanı Türkiye'ye geliyor: 'NATO Genel Sekreterliği için destek arayışında...'
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Hollanda basını, Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte'nin, NATO Genel Sekreteri adaylığını görüşmek üzere Cuma günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini yazdı.

"Türkiye'nin, Rutte'nin adaylığı konusunda hala şüphe duyan dört müttefikten biri" olduğu kaydedilen haberde, Rutte'nin Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği ifade edildi.

Telegraaf gazetesi, "Türkiye'nin yanı sıra Slovakya, Romanya ve Macaristan'ın da henüz Rutte'nin adaylığı konusunda ikna edilemediğini" yazdı.

Gazeteye konuşan kaynaklara göre, Rutte bu görüşmeyi başbakanlık görevinden ayrı bir konu olarak değerlendiriyor. Bu nedenle Rutte'nin, Türkiye'ye resmi hükümet uçağıyla değil, normal yolcu uçağıyla ziyaret gerçekleştireceği ve uçak biletini kendi parasıyla satın aldığı belirtildi.

Rutte, Mart ayı sonunda Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri adaylığı hakkında bir telefon görüşmesi yapmıştı. 

Erdoğan, yeni genel sekreterin terörle mücadele ve diğer meydan okumalarda üyelerin güvenlik ve çıkarlarına en iyi şekilde hizmet etmesi, İttifak’ın birliğini güçlendirmesi ve NATO’nun asli rolüne öncelik vermesi, İttifak’ın temel değerleri ve yerleşik uygulamalarına bağlılık konusunda ikna edici taahhütler ortaya koyması, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin hassasiyetlerini dikkate alması gerektiğini belirtti.

Erdoğan görüşmede, bu ilkeler ışığında Türkiye’nin bu konudaki kararını stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğini söyledi.

Gazete, Türk kaynaklarının, Rutte'nin adaylığı konusunda Beştepe'den "olumlu sinyaller" geldiğini söylediğini öne sürdü.


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