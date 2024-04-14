NATO sözcüsü Farah Dakhlallah İran'ı kınadı
NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısını kınayarak, “Orta Doğu'daki çatışmanın kontrolden çıkmaması hayati önem taşımaktadır” dedi.
NATO, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısını kınadı.
NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, yaptığı açıklamada, “İran'ın bir gecede tırmandırdığı gerilimi kınıyor, itidal çağrısında bulunuyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Orta Doğu'daki çatışmanın kontrolden çıkmaması hayati önem taşımaktadır” dedi.
NE OLMUŞTU?
İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın ordudan aktardığı bilgiye göre, İran, dün gece yaklaşık 100 balistik füze, 30 seyir füzesi ve 160 kamikaze İHA ile İsrail'e saldırı düzenledi.
İran'ın saldırısına eş zamanlı olarak, İsrail'e Lübnan'dan da yaklaşık 40, Yemen ve Irak'tan da bireysel olarak füze ve İHA fırlatıldığı belirtildi.
İsrail ordusu, savaş uçaklarının ABD öncülüğündeki diğer ülkelerle birlikte İsrail toprakları dışında "20'den fazla seyir füzesini imha ettiğini" iddia etti.
Haberde, (yapılan saldırılarda) İsrail'e herhangi bir seyir füzesinin ulaşmadığı, isabet eden balistik füzelerin ise altyapıya hafif hasarlar verdiği kaydedildi.
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