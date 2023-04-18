Hollanda istihbaratı: Rusya ve Çin en büyük tehdit

Yayınlanma: 18.04.2023 - 13:15

Güncelleme: 18.04.2023 - 13:15

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Lahey'de AB diplomatik başkanlarının katıldığı bir toplantıda konuştu.

Wopke Hoekstra, AB ülkelerini Çin'in, "kurallara dayalı uluslararası düzeni baltalama girişimlerine" karşı koymaya çağırdı.

Hoekstra, "AB'nin jeopolitik olgunlaşması aynı zamanda Çin'e karşı, yani Çin'in kurallara dayalı uluslararası düzenin altını oyma girişimlerine karşı birleşik bir pozisyonu sürdürmek anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Hoekstra, aynı zamanda iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve pandemiye hazırlık konularında AB-Çin işbirliğinin teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, "İşte bu nedenle AB liderlerinin Çin'e yaptıkları son ziyaretleri memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

"EN BÜYÜK TEHDİT RUSYA VE ÇİN"

Hollanda istihbarat teşkilatı AIVD, Rusya ve Çin'in ülke çıkarlarına yönelik "en büyük tehdidi" oluşturduğunu açıkladı.

Hollandalı istihbarat uzmanları, "Rusya kendi jeopolitik konumunu iyileştirmek amacıyla Batı'ya zarar vermek için çok çeşitli araçlar kullanmaktan çekinmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar özellikle "Moskova'nın Batı ekonomilerine zarar vermek için enerji sektörünü silah olarak kullandığını" ifade etti.

"ÇİNLİ ŞİRKETLER, HOLLANDA EKONOMİSİ İÇİN BİR TEHDİT"

Şüpheli siber saldırılar, dijital casusluk da dahil olmak üzere casusluk ve içişlerine müdahale girişimleri de açıklamada Rusya'nın hedeflerine ulaşmak için kullandığı iddia edilen yöntemler olarak gösteriliyor.

Açıklamada ayrıca, Çinli ticaret ve araştırma şirketlerinin Hollanda ekonomisi için büyük ortaklar olarak hareket ederken, aynı zamanda "Hollanda'nın ekonomik güvenliği için gerçek bir tehdit oluşturdukları" belirtiliyor.