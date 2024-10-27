Hollanda'da koalisyon partileri anlaşmaya vardı: Suriyeli sığınmacıların geri gönderilmesi hedefleniyor

Yayınlanma: 27.10.2024 - 15:00

Güncelleme: 27.10.2024 - 15:00

Hollanda Başbakan Dick Schoof, sağcı kabinenin sınır kontrollerinin getirilmesi, sığınmacıların Suriye'nin “güvenli” bölgelerine geri gönderilmesi ve mültecilerin her üç yılda bir kalma hakkı için yeniden başvuruda bulunmasını içeren “şimdiye kadarki en sert iltica kurallarını” getirme planlarını savundu.

Schoof, sığınmacıların Hollanda'da ikamet başvurusunda bulunacak kadar uzun süre yaşamadıkları sürece, geri dönmek güvenli ise evlerine dönmelerinin “tamamen mantıklı” olduğunu söyledi.

Yeni pakete göre, kabine, ikamet şartını beş yıldan 10 yıla çıkarıyor ve mülteciler için beş yıllık ikamet iznini kaldırıyor.

Dört koalisyon partisi (PVV, VVD, NSC ve BBB) arasında uzlaşmaya varılan paketin, hükümetin “iltica konusunu kontrol altına almasını” sağlaması ve parlamentoyu baypas etmek için acil durum mevzuatı getirmeye yönelik önceki planların yerini alması bekleniyor.

Bu önlemlerin, Hollanda'da iltica talebinde bulunanların sayısını azaltmadaki etkisinin ne olacağına yönelik bir soruyu yanıtlayan Schoof, “Bu bir bekle ve gör meselesi. Mülteci akınını aldığımız tedbirlerle ilişkilendirmek zor. Paket daha az kişinin gelmesine ve daha fazla kişinin geri gönderilmesine yol açacaktır” dedi.

Schoof, Dışişleri Bakanlığı'ndan, oturma izni olanlar da dahil olmak üzere, mültecileri Suriye'nin hangi bölgelerine geri göndermenin güvenli olacağını değerlendirmelerinin isteneceğini söyledi. Schoof, eğer bölgelerin güvenli olmadığı sonucuna varılırsa, sığınmacıları geri gönderilmeyeceklerini kaydetti.

“ŞAM İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLER KURULMALI”

Hollandalı uzmanlar, Hollanda'nın bunu bir seçenek haline getirebilmesi için Şam ile diplomatik ilişkilerinin olması gerektiğini ve şu anda böyle bir ilişkisinin bulunmadığını açıkladılar.

Schoof, tüm yerel yönetimlerin mültecilerden adil pay almalarını gerektiren mevzuatın geri çekilmesi kararını da savunarak bunun koalisyon anlaşmasında kararlaştırıldığını söyledi.

Hollanda'da şu anda mülteci merkezlerinde yaşayan yaklaşık 19 bin kişinin düzenli konutlarda yaşaması gerektiği, ancak ev sıkıntısı nedeniyle taşınamadıkları belirtildi. Yeni planlara göre, belediyelerin artık mültecilere sıradan evler sağlaması gerekmeyecek ve hükümet, oturma izni olan sığınmacılar için özel konaklama yerleri geliştirmeyi planlıyor. Hollanda yerel yönetimler birliği VNG, planların “kaos” yaratacağını söyledi.

Önlem paketinin, aynı zamanda Almanya ve Fransa'da kullanılanlarla uyumlu olacağını ve sınır kontrollerinin başlatılmasını da içerdiğini söyleyen Schoof, “Önlemler, yasadışı göçü durdurmaya ve başka bir Avrupa ülkesine iltica başvurusunda bulunan kişileri geri göndermeye odaklanıyor” dedi.