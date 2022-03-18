Hollanda'dan Rusya'ya yeni yaptırım!

18 Mart 2022 Cuma, 12:54

Hollanda Merkez Bankası (DNB) Başkanı Klaas Knot, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar kapsamında toplam 200 milyon avroyu aşkın Rus varlığını dondurduklarını açıkladı.

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS'nin Nieuwsuur programına katılan Knot, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesindeki Rus şahıs ve şirketlerin hesaplarında dondurulan mal varlığının 200 milyon avroyu geçtiğini bildirdi.

Knot, rakamın Belçika'nın dondurduğu Rus mal varlığına göre çok düşük olmasının sebebi olarak, ülkedeki Rus varlığının Belçika'ya göre çok daha az olmasını gösterdi.

DONDURULAN PARA MİKTARI ARTABİLİR

Rusların Hollanda'daki banka hesaplarında dondurulan paranın miktarının artabileceğine işaret eden Knot, Hollanda Maliye Bakanı Sigrid Kaag'ın Hollanda'da dondurulan Rus varlıklarının 6 milyon avro olduğu şeklindeki açıklamasının eksik olduğunu dile getirdi.

AB'nin, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya ve Belarus'u hedef alan, mal varlıklarının dondurulması, seyahat ve fon yasağını içeren yaptırımlar listesinde 862 kişi ve 53 kuruluş bulunuyor.

Listede, bazı bankalar ve şirketler ile çok sayıda iş insanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu devlet görevlileri ve milletvekilleri yer alıyor.

Söz konusu listenin daha da genişletilmesi çalışmaları devam ediyor.