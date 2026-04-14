Hollywood’da 'tekelleşme' isyanı: 1400 sanatçıdan dev birleşmeye ‘hayır’ mektubu!

14.04.2026 16:27:00
Hollywood’da dev birleşmeye 'yıldız' engeli: Aralarında Emma Thompson ve Mark Ruffalo’nun da bulunduğu 1400 sanatçı, Paramount ve Warner Bros’un birleşmesine karşı bayrak açtı. Sanatçılar, bu hamlenin sektörü tekelleştirerek istihdamı yok edeceği uyarısında bulundu.

ABD'de aralarında çok sayıda Hollywood yıldızının da bulunduğu 1400'den fazla oyuncu, yönetmen ve sektör çalışanı Paramount Skydance ile Warner Bros. Discovery (WBD) arasında planlanan birleşmeye "net şekilde karşı" olduklarını bildirdi.

Aralarında Emma Thompson, Mark Ruffalo, Javier Bardem ve Denis Villeneuve gibi isimlerin bulunduğu imzacılar, yayımladıkları açık mektupta, Warner Bros ve Paramount'un birleşme planına tepki gösterdi.

Mektupta, bu birleşmenin medya yapısını daha da tekelleştireceği ve rekabeti azaltacağı belirtilerek bunun hem sektör çalışanları hem de izleyiciler için olumsuz sonuçlar doğuracağına işaret edildi.

Birleşmenin gerçekleşmesi halinde üretim ekosisteminde daha az istihdam, daha yüksek maliyetler ve izleyiciler için daha sınırlı seçenekler ortaya çıkacağına dikkat çekilen mektupta, sektörün zaten "ciddi baskı" altında olduğu belirtildi.

Mektupta birleşmeye yönelik bazı desteklerin kamu yararından ziyade sınırlı sayıdaki güçlü paydaşın çıkarlarını öncelediği yönünde endişe ifade edilerek bunun, sektörün bağımsızlığına, çeşitliliğine ve bütünlüğüne zarar vereceği kaydedildi.

Anlaşmaya net şekilde karşı çıkılan mektupta, aralarında çok sayıda Hollywood yıldızının da bulunduğu 1400'den fazla oyuncu, yönetmen ve sektör çalışanının imzası bulunuyor.

ŞİRKETTEN SAVUNMA

Paramount Skydance ise yaptığı açıklamada, birleşmenin sektör çalışanları için daha fazla fırsat sunacağını ve içerik üretimini artıracağını bildirdi.

Açıklamada, yıllık en az 30 yüksek kaliteli filmin vizyona sokulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Aylarca süren mücadelenin ardından Paramount Skydance, 28 Şubat'ta, Warner Bros. Discovery'yi (WBD) satın almak üzere kesin bir birleşme anlaşmasına vardığını bildirmişti.

İlgili Haberler

Hollywood’dan yeşil sahalara: Ryan Reynolds futbol yorumcusu oluyor
Hollywood’dan yeşil sahalara: Ryan Reynolds futbol yorumcusu oluyor İngiliz kulübü Wrexham AFC’yi satın alarak üç lig birden atlatan Hollywood yıldızı Ryan Reynolds, şimdi de futbol yorumculuğuna başlıyor. Ortağı Rob McElhenney ile birlikte Sky Sports ekranlarında mikrofon başına geçecek olan Reynolds, kulübün 475 milyon sterline dayanan başarı hikayesini bu kez anlatıcı olarak sürdürecek.
The Pitt dizisinin yıldızı Noah Wyle Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda
The Pitt dizisinin yıldızı Noah Wyle Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda Emmy ödüllü oyuncu ve son dönemin popüler yapımı 'The Pitt' dizisinin yıldızı Noah Wyle, Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olarak onurlandırıldı. Ailesinin eşlik ettiği törende duygusal bir konuşma yapan 54 yaşındaki oyuncu, bu ödülün kendisi için bir çocukluk hayalinin gerçekleşmesi olduğunu vurguladı.
Popüler Hollywood'a Mozart'tan Viyana cevabı
Popüler Hollywood'a Mozart'tan Viyana cevabı Mozart’ın son operası “La clemenza di Tito” (Tito’nun Merhameti), gerçek büyüklüğün intikamda değil, adalet ve affedebilme kudretinde olduğunu anlatır.