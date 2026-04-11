The Pitt dizisinin yıldızı Noah Wyle Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda

Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nın (Walk of Fame) yeni konuğu, televizyon dünyasının sevilen ismi Noah Wyle oldu. Başrolünde yer aldığı 'The Pitt' dizisinin ikinci sezon çekimlerini tamamlayan ünlü oyuncu, dün düzenlenen törenle sinema ve televizyon dünyasının ölümsüz isimleri arasına adını yazdırdı.

Törende 54 yaşındaki oyuncuyu eşi Sara, çocukları Frances, Auden ve Owen yalnız bırakmadı. Başarısını ailesine ithaf eden Wyle, konuşmasında duygusal ifadelere yer vererek, "Eşim Sara'ya ve üç muhteşem çocuğuma; siz benim kuzeyim, güneyim, doğu ve batımsınız. Sabahları kalkma sebebim, daha çok çabalama motivasyonum sizsiniz" dedi.





"BU SOKAKTA HAYALLER KURDUM"

Kariyerindeki bu büyük başarının kendisi için anlamını anlatan Amerikalı oyuncu, Hollywood sokaklarında geçen çocukluğuna atıfta bulundu. 50 yıldır bu sokaklarda yürüdüğünü ve isimlerin üzerinde hayaller kurarak dolaştığını belirten Wyle, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sokakta, dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir tarihe sahibim. Bugün bu tarihin bir parçası olmak, gerçek bir çocukluk hayalinin gerçekleşmesidir. Hatırlayabildiğim kadarıyla hep bu tuhaf ve özgün hayalperestler topluluğuna katılmak istedim."

İZLEYİCİYE TEŞEKKÜR

Evlerinize konuk olmanın hayatının en büyük mutluluğu olduğunu ifade eden Noah Wyle, kendisini bu onura layık görenlere teşekkür ederek, "Bu onur karşısında gerçekten mütevazıyım. Bu anın hatırasını sonsuza dek saklayacağım" şeklinde konuştu.