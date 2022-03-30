Dünyaca ünlü oyuncu Ezra Miller tacizden tutuklandı
Henüz Türkiye'de vizyona girmeyen ancak merakla beklenen Harry Potter'ın son filmi Return to Hogwarts ve gösterimde olan Zack Snyder's Justice League filmlerinde rol alan dünyaca ünlü oyuncu Ezra Miller tacizden tutuklandı. Miller'ın kefalet ile serbest bırakıldığı ifade edildi.
Fotoğraf: AP
Yönetmen koltuğuna oturduktan sonra kızının ölümü nedeniyle projeyi yarıda terk etmek zorunda kalan Zack Snyder tarafından hazırlanan Justice League (Adalet Birliği Serisi) serisi geçen hafta vizyona girdi. Ben Affleck, Jared Leto, Henry Cavill gibi isimlerin yer aldığı film izlenme rekorları kırarken, başrol oyuncularından Ezra Miller’ın önceki gün Hawaii’de tutuklandığı açıklandı.
Ezra Miller, pazar akşamı Hawaii’de bir barda meydana gelen olay sonrası tutuklanırken, uygunsuz davranış ve tacizle suçlandı.
Polis, Justice League ve Harry Potter spin-off serisi Fantastic Beasts’teki rolleriyle tanınan 29 yaşındaki aktörün pazartesi sabahı Hilo’da tutuklandığını söyledi.
'TACİZ EDEN SÖZLER SÖYLEDİ'
Hawaii polisi yaptığı açıklamada, Güney Hilo memurlarının Pazar günü gece yarısından hemen önce ihbar üzerine olay yerine gittiğini açıkladı. Polis, Miller’ın karaoke barda ‘müstehcen bir şekilde bağırdığını’ ve insanları ‘taciz eden sözler söylediğini’ aktardı.
Polis, aktörün ardından mikrofonu karaoke şarkı söyleyen 23 yaşındaki bir kadının elinden kaptığını ve daha sonra dart oynayan 32 yaşındaki bir erkeğe saldırdığını açıkladı. Bar sahibinin olaylar yaşanırken araya girmek istediği ancak Miller’in bir türlü sakinleşmediği vurgulandı.
Ünlü oyuncunun bu sabah kefaletle serbest bırakıldığı bildirilirken, Miller cephesinden henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ezra Miller, henüz Türkiye’de vizyona girmeyen ancak merakla beklenen Harry Potter’ın son filmi Return to Hogwarts’ta da boy göstermişti.
İlgili Haberler
- Son dakika: Ünlü oyuncu Erkan Kaledibi ölü bulundu
- Oscar Ödülleri: En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü Troy Kotsur'un
- Oyuncu Süleyman Yağcı'dan tepki çeken ifadeler: 'Metroda öpüşürsen ben devreye girerim'
Video Haberler
- Pinhani konseri sırasında kavga çıktı
- Fenomen Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı
- Ukrayna'dan Karadeniz'deki mayınlarla ilgili açıklama
- Hırsızlık şüphelisi çatıda mahsur kaldı, ortalık karıştı
- Motosikletle gelip tekel bayisini kurşunladılar
- Süper gelgitler başladı: Uzmanından 'deprem' açıklaması
- Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı
- Mabel Matiz'in eski yapımcısına açtığı davaya başlandı
- Hayvanlara kötü muameleye 6'şar ay hapis cezası
- 'Erdoğan görsün' diyerek paylaştı
En Çok Okunan Haberler
- 'Kupaları görmek istiyorum'
- Kongo'da BM helikopteri düşürüldü
- Ekonomik güven endeksi martta geriledi
- Fenomen Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı
- Ukrayna'da ATM'de nakit para bulmak zorlaştı
- Hawkins'in ölümünün ardından turneler iptal edildi
- Yargıtay ‘Enes Kara’ dosyasını kapattı!
- Aile süsüyle uyuşturucu sevkiyatı
- Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün
- Mikolayiv’de bilanço büyüyor