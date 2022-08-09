Fantastik Canavarlar yıldızı Ezra Miller, hırsızlıkla suçlanıyor
Daha önce tacizle ve bir kadına saldırmakla suçlanan ABD’li oyuncu Ezra Miller, şimdi de hırsızlık yaptığı iddiasıyla duruşmaya çıkacak. Miller, Vermont Yüksek Mahkemesi’nde yargılanacak.
Fotoğraf: AFP
The Flash filminin ve Fantastik Canavarlar serisinin yıldızı Ezra Miller hakkındaki suçlamalar artmaya devam ediyor. Son olarak İzlanda’da bir kadını boğmakla suçlanan Miller, hırsızlık suçlamasıyla gündeme geldi.
NTV'de yer alan habere göre; Vermont'taki bir evden ev sahipleri evde yokken içki çalan oyuncu hakkında polis memurlarına ihbar geldi.
DURUŞMAYA ÇIKACAK
Kayıtları inceleyen polis memurları, Miller’ı ağır hırsızlıkla suçlanmasına yetecek kanıtlara ulaştı. Üç aydan fazla bir süre aranan Miller, 7 Ağustos tarihinde yakalandı. 29 yaşındaki oyuncu, 26 Eylül'de Vermont Yüksek Mahkemesi'nde duruşmaya çıkacak.
BİR KADINI BOĞMAYA ÇALIŞTI
Kendisine yöneltilen taciz iddialarının yanı sıra üç çocuğuyla birlikte bir kadını güvenli olmayan bir ortamda tutmakla suçlanan Miller, son olarak bir kadını boğmakla suçlanmıştı.
İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te 2020 yılında gerçekleşen saldırıda mağdur olan kadın, kavga etmekle ilgili şaka yaptıklarını ve bir anda Miller’un üstüne atlayıp kendisini boğmaya çalıştığını belirtmişti.
Video Haberler
- Sefo konserinde kavga: Alan 'boks ringine' döndü
- Ankara'da apartman dairesinden 1 kamyonet çöp çıktı
- Komşusunu yere yatırıp dakikalarca darbetti!
- Reuters, Erdoğan'ın seçim planını açıkladı
- 'Önceden hazırlanan bir kumpas'
- Gebze'de hareketli dakikalar
- Direğe çarpan otomobilde sıkıştı, itfaiyeciler kurtardı
- Halk otobüsünün açılan kapağı yayaya çarptı
- Köprüden atladığı anlar kameraya yansıdı
- Ölümden kıl payı döndüler! Son anda yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Yedi aydır korunuyorlar
- 12 bin isim var...
- Cemevi Erdoğan'a göre dizayn edildi
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- 'İslamcı için din siyasettir'
- Motorine indirim geliyor
- Yandaş Ersoy ile Erdoğan'ın kuzeni birbirine girdi
- Ünlü ekonomistten kritik dolar kuru tahmini
- Reuters, Erdoğan'ın seçim planını açıkladı
- Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar