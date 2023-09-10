Yüzüklerin Efendisi ve Harry Potter'dan yeni projeler mi geliyor?

Yayınlanma: 10.09.2023 - 19:12

Güncelleme: 10.09.2023 - 19:12

Warner Bros Discovery CEO'su David Zaslav, şirketin Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter ve DC gibi büyük fikri mülkiyetlerinin "yeterince kullanılmadığını" ve uzun bir süredir atıl durumda olduğunu söyledi. Zaslav, 6 Eylül'deki Goldman Sachs Communacopia ve Teknoloji Konferansı'nda bu konuya değindi.

"Harry Potter ile on yıldan uzun bir süredir hiçbir şey yapmadık. Yüzüklerin Efendisi ile hiçbir şey yapmadık" diyen Zaslav, bu büyük içeriklerin önemini vurgularken aynı zamanda içeriklerin aşırı kullanılmaması gerektiğini de belirtti. Ancak bu mülklerin etrafında uzun vadeli planlar yapmanın ve geniş fikri mülkiyet kütüphanesinden yararlanmanın önemli olduğunu ifade etti.

Özellikle, DC evreni için on yıl sürecek bir plan ve Harry Potter'ı 10 yıl boyunca HBO'ya geri getirmek gibi projelerin değerli olduğuna inanıyor. Zaslav, bu içerikleri kullanarak Warner Bros'un dünyanın en iyi performans gösteren stüdyosu olabileceğini söyledi.

YENİ PROJELER YOLDA...

Warner Bros'un yeni stratejisi, Harry Potter'ın yeni bir TV dizisi ile geri dönüşünü ve daha fazla Yüzüklerin Efendisi filmi yapılmasını içeriyor. Ayrıca, yeni Superman projesi ve diğer büyük projeler de planlar arasında yer alıyor.

Bu girişimlerle Warner Bros, sahip olduğu büyük fikri mülkiyetlerini tekrar canlandırmayı hedefliyor...



