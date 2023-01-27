Holokost nedir? Uluslararası Holokost'u Anma Günü ne zaman?

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 13:56

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 13:56

II. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından toplama ve imha kamplarında işlenen ve insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Yahudi Soykırımı'nın üzerinden 78 yıl geçti.

HOLOKOST NEDİR?

II. Dünya Savaşı'nın zihinlere kazınan en acı yanlarından biri de toplama ve imha kamplarında özellikle Yahudilere karşı işlenen katliamlar. Naziler, toplu katliam işlemek için çeşitli ülkelerde imha kampları kurdu.

Polonya’daki Auschwitz-Birkenau Kampı, bu kampların en büyüğüydü. Kampa gönderilen 1,3 milyon kişiden 1,1 milyonu katledildi.

İnsanlık tarihinin en büyük dramlarından biri olarak kayıtlara geçen Nazi kamplarında insanlar üzerinde deneyler yapıldı. Ölenlerin cesetleri, krematoryumlarda yakıldı.

Başta Yahudiler olmak üzere farklı ırklardan milyonlarca insan, Nazilerin üstün Alman ırkını yaratmak için yürüttüğü politikalar çerçevesinde öldürüldü.

İkinci Dünya Savaşı sırasında 6 milyondan fazla Yahudi katledildi. Bu katliamlar, daha sonra Birleşmiş Milletler tarafından Yahudi Soykırımı (Holokost) olarak kabul edildi.

ULUSLARARASI HOLOKOST'U ANMA GÜNÜ

Uluslararası Holokost’u Anma Günü, Ocak ayının 27’sine denk gelir. 1 Kasım 2005 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 42. Genel kurul toplantısında, 60/7 numaralı çözüm önergesi oy çokluğuyla geçirildi ve bu anma günü resmen tanındı[2]. Bu çözüm önergesi, ilk olarak 24 Ocak 2005 tarihinde, Nazi toplama kamplarının serbest bırakıldığı günün 60. yıl dönümünde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na iletildi.















