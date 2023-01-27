Putin 'Nazi' iddiasını tekrarladı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 13:41

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 13:41

Rusya lideri Putin, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı işgali haklı göstermek amacıyla dile getirdiği "Ukrayna'da Neo-Naziler var" iddiasını Holokost Anma Günü'nde yeniden söyledi.

AFP'nin haberine göre Putin, "Tarihten alınan dersleri unutmak korkunç trajedilerin tekrarlanmasına yol açar. Sivillere karşı işlenen suçlar, etnik temizlik ve Ukrayna'da neo-Naziler tarafından düzenlenen cezalandırma eylemleri bunun kanıtıdır. Askerlerimiz bu kötülüğe karşı cesurca mücadele ediyor" ifadelerinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Putin'in ifadelerine "kayıtsızlık nefretle birlikte öldürür" sözleriyle karşılık verdi.