'Holoskost' krizi ilişkileri gerdi: 'İstenmeyen adam' ilan edildi

Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:57

Güncelleme: 19.02.2024 - 13:57

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" ifadesiyle niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmesinin ardından İsrail'den yanıt geldi.

İsrail televizyon kanalı i24'ün haberine göre İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı "istenmeyen adam" ilan etti.

TV kanalı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "kırmızı çizgi" olarak niteleyerek, "İsrail Dışişleri Bakanı, Gazze'deki savaşı Holokost ile karşılaştırdığı için Brezilya (Devlet Başkanı) Lula'yı istenmeyen kişi ilan etti" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Brezilya'nın Canal Gov kanalına göre, Lula da Silva, 37'nci Afrika Birliği (AfB) Zirvesi kapsamında ziyaret ettiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da basına açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin konuşan Lula da Silva, Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söyledi.

Lula da Silva, "Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin başına gelenler tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında yaşandı, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde yaşandı" ifadelerini kullandı.