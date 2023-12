Holywood'taki 'Ünlüler Geçidi'ne bir yıldız daha eklendi

Yayınlanma: 05.12.2023 - 14:51

Güncelleme: 05.12.2023 - 14:51

Pek çoğumuzun hayallerini süsleyen bir kariyer zirvesidir Hollywood'taki Ünlüler Geçidi (Hall of Fame). Her yıldız ayrı bir dünya, her adım ayrı bir hikayedir.

Ünlü oyuncu Zac Efron da bu onura layık görülmüş olacak ki; 11 Aralık günü saat 11:30'da yıldızı, ünlüler geçidindeki diğer 2 bin 767 yıldız arasındaki yerini alacak.

Törenin konuk konuşmacıları arasında eski rol arkadaşları Jeremy Allen White ve Miles Teller'ın yanı sıra Iron Claw yönetmeni Sean Durkin de yer alacak.

Hollywood Walk of Fame'in yapımcısı Ana Martinez yaptığı açıklamada, "Kariyerine bir Disney mezunu olarak başlayan ve çok çeşitli harika rolleri oynayarak kendini bir başrol oyuncusu olarak yeniden keşfeden aktör Zac Efron'u onurlandırmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

ROL ALDIĞI ÖNEMLİ YAPITLAR

Efron'un kariyeri 2000'li yılların başında ER ve Firefly gibi dizilerde konuk oyuncu olarak başladı.

Ancak aktörün çığır açan rolü, Disney Channel'ın High School Musical filmindeki Troy Bolton oldu.

Küçük ekrandaki başarısının ardından 36 yaşındaki oyuncu Hairspray, 17 Again ve Bad Neighbours gibi hit filmlerle çok daha büyük projelere geçiş yaptı.

SON ROLÜ

Efron'un son rolü, A24 biyografik filmi Iron Claw'da profesyonel güreşçi Kevin Von Erich oldu. Film, bir profesyonel güreşçi hanedanı olan Von Erich ailesini konu alıyor.

Oyuncu, iyi beden kondisyonu ile tanınsa da, geçtiğimiz günlerde Entertainment Tonight'a demecinde, ünlü güreşçiyi canlandırmanın kariyerinde geçirdiği en yorucu dönüşüm olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu, "Bu film gerçek bir hikaye ve Kevin Von Erich denen adam beni bu film için forma girmeye gerçekten motive etti. Her gün ringe getirdiği fiziksellik gerçekten eşsizdi. Güreşi değiştirdi" dedi.